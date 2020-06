Più che un processo oggi si è consumato l’ennesimo episodio della parabola discendente di un uomo. Nell’insolita aula penale predisposta al Centro di istruzione della Protezione civile di Rivera per rispettare il distanziamento sociale, il 38.enne del Bellinzonese alla sbarra da stamattina è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per la rapina aggravata commessa quasi due anni fa nella capitale. Aveva minacciato un coetaneo, puntandogli il coltello a serramanico alla gola, per farsi consegnare il borsellino contenente poco più di 200 franchi. Aveva bisogno di soldi per acquistare della cocaina. Il presidente della Corte delle Assise criminali Marco Villa - affiancato dai giudici a latere Monica Sartori-Lombardi e Fabrizio Filippo Monaci nonché dagli assessori giurati - non ha creduto alla versione resa dall’imputato fin dai primi interrogatori di polizia, ossia che avesse sì minacciato la vittima (che si era procurata due ferite, alla mano ed al collo) ma con il dorso dell’arma, cioè dalla parte che non taglia. L'uomo dovrà altresì sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale.



«Con il suo agire l'imputato ha messo in pericolo la vita della vittima, che non è stata scelta a caso, ma perché era ubriaca. L'ha colpita alla gola, una volta sola, verosimilmente con la punta del coltello. Le conseguenze potevano essere ben più gravi. È stata una rapina per motivi egoistici e premeditata, senza dimenticare che l'accusato è recidivo», ha precisato il giudice Marco Villa leggendo il dispositivo della sentenza. Con alle spalle sei condanne e un vissuto burrascoso, il 38.enne ha rovinato la vita con i vizi, in primis il consumo di alcool e di sostanze stupefacenti. L’accusato - in regime di espiazione anticipata della pena da quasi un anno e mezzo - è stato invece prosciolto praticamente in toto dal furto ripetuto per aver sottratto merce dalle casette natalizie allestite in piazza del Sole a Bellinzona nel dicembre 2018. La refurtiva è infatti ben minore di quella denunciata dai danneggiati, ha spiegato Marco Villa.



Il procuratore pubblico Roberto Ruggeri aveva chiesto la condanna a 7 anni di detenzione; di tutt’altro avviso, ça va sans dire, la difesa: l’avvocato Roy Bay si era battuto per il proscioglimento del suo assistito dal reato principale, mentre aveva auspicato una pena massima di 18 mesi per il furto. Ciò che sarebbe valsa al 38.enne la scarcerazione immediata. Alla luce della sentenza è immaginabile il ricorso alla Corte di appello e di revisione penale della difesa.