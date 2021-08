Non creiamo un’inutile suspense: la decisione definitiva verrà presa a fine mese, quando i principali carnevali della Svizzera italiana si incontreranno con il gruppo di lavoro cantonale «Grandi manifestazioni». Fra tre settimane scarse sapremo dunque se - dopo un anno (per alcuni addirittura due) di pausa a causa, naturalmente, della pandemia - si potrà tornare a festeggiare i bagordi e in che forma (edizione normale o ridotta?). Come appreso dal CdT, la novità principale potrebbe consistere nell’introduzione (per il Rabadan di Bellinzona, ma non solo) dell’acquisto online del biglietto per poter accedere al villaggio dei frizzi e lazzi con tanto di codice QR e previa presentazione del certificato Covid o con tampone. Non è neppure esclusa l’App, idea quest’ultima avanzata ad inizio estate...