C'era tanta voglia di festeggiare dopo due anni di pandemia. E la testimonianza la si è avuta oggi in occasione dell'evento promosso dalla Società Lingera a Roveredo. I sudditi di Re Brenno Martignoni Polti e della Regina-moglie Stefania non hanno perso l'occasione per rimettersi la maschera (e togliersi per qualche ora la mascherina) e fare di nuovo volare in cielo i coriandoli.