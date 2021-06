Con la polizia di prossimità la Città è più sicura

Non l’ha mai nascosto, il Municipio di Bellinzona. L’eventualità di una polizia unica in Ticino, rilanciata a fine 2020 dal sindacato OCST e dall’iniziativa parlamentare generica inoltrata da 16 granconsiglieri di diversi partiti, non gli fa certamente fare i salti di gioia. Preferisce di gran lunga una PolCom presente in modo capillare sul territorio (con, anche, l’antenna di Giubiasco), svolgendo quelle attività di prossimità che sono il cuore nevralgico della stessa azione degli agenti impegnati 24 ore su 24 in un centro urbano e nel suo comprensorio per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Più autonomia ai poli, d’altronde, è auspicata pure dal direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi.

I diversi scenari sono al vaglio dello speciale gruppo di lavoro nel quale siedono...