Con la terza sala il Forum si proietta nel futuro

Manca ancora qualche ritocco qua e là, ma la terza sala di proiezione al cinema Forum di Bellinzona è già bell’e che pronta ad accogliere gli spettatori. Anzi, no: perché ciò possa accedere bisogna attendere l’allentamento delle misure sanitarie decise da Confederazione e Cantone per arginare la pandemia di coronavirus. Bisognerà dunque attendere ancora qualche mese per inaugurare l’ampliamento di quello che ormai divenuto un cinema multisala a tutti gli effetti. «Contiamo di poterlo fare ad inizio marzo, ma evidentemente bisognerà attendere di conoscere come si evolverà la situazione pandemica» confida al CdT Saverio Lurati, presidente dell’Unione sindacale Bellinzona e dintorni (USB) proprietaria della Casa del popolo e dell’annesso palazzo che ospita il cinema Forum. Unione sindacale che...