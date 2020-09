«Siamo molto soddisfatti della risposta della clientela soprattutto per quel che riguarda gli appassionati di mountain bike, tradizionale ed elettrica. Grazie al potenziamento dell’offerta con nuovi tracciati e promozioni ad hoc i risultati sono arrivati». La stagione estiva alla stazione turistica di Airolo-Pesciüm è tutt’altro che conclusa, ma già sin d’ora il bilancio stilato da Mauro Pini è più che positivo. «Le presenze registrate nel mese di agosto sono state di gran lunga superiori a quelle delle passate stagioni» aggiunge il direttore della Valbianca SA, rilevando che «anche gli sforzi compiuti nel campo della gastronomia hanno dato ottimi frutti. Per più week-end il ristorante di Pesciüm ha contato oltre cento coperti a mezzogiorno. Cifre mai viste prima d’ora».

Un investimento per il futuro

Insomma, Mauro Pini considera la stagione estiva ancora in corso un investimento per il futuro: si è lavorato per fidelizzare la clientela affinché faccia di Airolo-Pesciüm una stazione di riferimento anche negli anni a venire. «I margini di miglioramento sono ancora molti, anche perché in passato non si è mai veramente puntato sulla stagione estiva. Dopo i primi passi compiuti nel 2019, è quest’anno che abbiamo deciso di lavorare effettivamente sull’offerta estiva». E la clientela ha risposto positivamente: complice anche la pandemia che ha spinto molta gente a trascorrere le ferie entro i confini nazionali, la stazione turistica airolese è stata ottimamente frequentata. «Ora ci aspettiamo un autunno altrettanto positivo» rileva Mauro Pini, rammentando che la stagione estiva ad Airolo-Pesciüm prosegue ancora per un mese abbondante, ovvero fino all’11 ottobre.

Si guarda già all’inverno

Malgrado ci sia ancora un mese abbondante da dedicare alle escursioni e alle pedalate ai piedi del Poncione di Vespro lo sguardo del direttore di Valbianca e dei suoi collaboratori è già rivolto verso l’inverno. L’auspicio è che si possa ripetere, se non addirittura, superare, il risultato ottenuto nella stagione 2019/2020. Malgrado la chiusura anticipata all’11 marzo a causa dell’emergenza Covid-19, gli impianti leventinesi hanno fatto registrare un aumento di vendite di stagionali superiore del 12% rispetto all’inverno 2018-2019. Non solo. Nei mesi di apertura si è ottenuto un aumento dei primi passaggi dell’11% rispetto allo stesso periodo della stagione precedente. Un sensibile incremento lo si è avuto anche nel numero di gruppi, sci club e squadre che hanno scelto le piste leventinesi per allenarsi e in generale, praticare la propria attività. Una tendenza, quest’ultima, che dovrebbe confermarsi anche nelle prossime stagioni, soprattutto in considerazione del fatto che diventerà Centro nazionale di freestyle. A Pesciüm gli atleti di questa disciplina sportiva si alleneranno e gareggeranno in due specialità: aerials, ovvero i salti, e moguls, che tradotto in italiano significa gobbe.

Gobbe e salti

E ciò su due piste che saranno realizzate secondo il progetto avallato dall’autorità cantonale che ha concesso la licenza edilizia approvando nel contempo le varianti del Piano regolatore di Airolo. Una pista dedicata ai salti a Pesciüm c’è già. Sarà però modificata nella lunghezza e nelle rampe in modo che possa essere omologata in via definitiva e quindi a tutti gli effetti adatta ad ospitare allenamenti e competizioni di questa specialità. Si deve invece costruire ex novo la pista per la disciplina delle gobbe. Verrà realizzata nella zona dello «sciliftone» che parte dalla stazione intermedia di Pesciüm. Parte integrante del progetto è la posa dell’impianto di innevamento programmato.

«Confidiamo nel meteo»

Ma il progetto, a causa della pandemia, ha subito una battuta d’arresto. «Nei mesi di marzo ed aprile la procedura per la richiesta delle offerte è rimasta bloccata. Procedura che nel frattempo si è però conclusa. Ora entriamo nella fase di consolidamento dei finanziamenti. Di conseguenza i lavori che sarebbero dovuti iniziare già quest’estate sono stati rinviati di un anno». Se ne riparlerà dunque la prossima primavera. «Per me – conclude il nostro interlocutore - questo è sicuramente un punto dolente. Contavo di poter condurre in porto almeno la prima tappa dei lavori riguardante l’impianto per l’innevamento programmato. Quindi anche per quest’inverno dovremo confidare nel meteo affinché la materia prima cada abbondante».

©CdT.ch - Riproduzione riservata