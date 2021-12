«Se la matematica funziona ancora, si perderanno circa 150 posti di lavoro». È una presa di posizione critica su tutta la linea quella del Movimento per il socialismo al riguardo del piano industriale delle future Officine FFS presentato martedì. Tutti, rileva l’MPS, «insistono su quanti posti di lavoro verranno creati a Castione, sottolineando la progressione per ora del tutto teorica dai 230 dell’accordo del 2017 ai 360 di oggi». Ma in questi calcoli si dimentica che «che attualmente i posti di lavoro Offerti dall’Officina e da altre strutture che verranno inglobate nel nuovo stabilimento (Pedemonte, lavaggio, ecc.) sono circa 500. C’è quindi poco da festeggiare». Secondo quanto indicato in una nota diramata mercoledì, per l’MPS le prospettive restano incerte perché molte delle lavorazioni prospettate e promesse potrebbero finire altrove. «Questi dubbi - scrive ancora il Movimento per il socialismo - nascono da quanto si osserva nell’ambito degli investimenti delle FFS per la manutenzione. La divisione Passeggeri delle FFS (dalla quale dipendono le scelte di investimento e di gestione dell’Officina) ha previsto di potenziare in modo enorme gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nella manutenzione. A Yverdon, nello spazio di pochi anni, verrà costruito un nuovo stabilimento dedicato alla manutenzione nel quale lavoreranno almeno 700 lavoratori. A Basilea, nel settore della manutenzione sono previsti investimenti di diversi milioni con la creazione di 30 nuovi posti di lavoro; e lì vicino, a Muttenz e sempre nell’ambito della manutenzione, altri investimenti milionari per creare altri 50 posti di lavoro».