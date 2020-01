«Il Municipio ha aderito a questo progetto nella convinzione di offrire alla propria popolazione e al turismo in generale un complemento al trasporto pubblico» sottolinea un comunicato. Si potrà così combinare ad esempio l’utilizzo del treno fino ad Airolo e l’auto per raggiungere destinazioni non servite dal trasporto pubblico.

La flotta in Svizzera

La flotta Mobility è dotata di oltre 2.900 automobili stazionate presso 1.500 postazioni in tutta la Svizzera e disponibili 24 ore su 24 in self-service. Il car-sharing permette di essere mobili senza possedere un’auto propria. Con Mobility si può infatti viaggiare già a partire da 2 all’ora e 55 centesimo al chilometro. Nella tariffa oraria e chilometrica è tutto compreso, carburante e assicurazione inclusi. Per maggiori informazioni: www.mobility.ch/italiano.