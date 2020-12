Alcuni temerari non si sono fatti fermare oggi dal freddo e dal vento e sono comunque andati a fare un po’ di snowkite sul passo del Lucomagno. Si tratta si uno sport invernale in cui le persone usano aquiloni da trazione (in inglese kite) per farsi trainare sulla neve (snow). Lo snowkite può essere praticato sia usando gli sci sia lo snowboard. In questo caso, gli appassionati non si sono fatti fermare dai 10 gradi sotto zero e dal vento gelido che ha soffiato oggi a oltre 60 chilometri orari.