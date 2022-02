L’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) è oramai una solida realtà. È il fiore all’occhiello non solo di Bellinzona ma di tutto il Cantone. Le scoperte effettuate talvolta si trasformano in farmaci. Lei dirige l’IRB da agosto 2020. Fra le sue esperienze vi è anche l’attività universitaria negli Stati Uniti. Come sono visti l’istituto, Bellinzona ed il Ticino in generale oltreoceano? Sente la responsabilità del mondo che guarda con sempre più interesse alla Turrita?...