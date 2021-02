Condannato il Capo regione Mesolcina della polizia cantonale grigionese

L’intervento non era a tal punto urgente da consentire ad un poliziotto di violare le norme della circolazione stradale. Così ha sentenziato il Tribunale regionale Moesa, presieduto dal giudice Mirco Rosa, nel condannare ad una pena pecuniara sospesa il Capo regione Mesolcina della Polizia cantonale grigionese William Kloter. I fatti rievocati in aula riportano al 27 febbraio 2018. Mentre si trovava in riunione a Coira, Kloter aveva ricevuto una telefonata di un suo superiore che lo esortava a raggiungere il più in fretta possibile Giubiasco per sostenere moralmente un aspirante grigionese che era presente al Centro di formazione della Polizia cantonale ticinese a Giubiasco dove un agente ticinese era stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. Sulla scorta di queste scarne informazioni, l’ufficiale della polizia retica si è quindi messo al volante della sua auto di servizio dirigendosi a tutta birra verso il Ticino.

Di tutt’altro avviso l’accusa, sostenuta dalla procuratrice pubblica Evelyne Thoma che ieri non era presente in aula: Kloter non aveva alcun motivo di circolare a quella velocità con la luce accesa e la sirena in funzione poiché non stava effettuando una corsa di servizio urgente. Da qui la richiesta affinché il Capo regione Mesolcina venisse giudicato colpevole del reato di grave violazione alle norme della circolazione e di conseguenza condannato ad una pena pecuniaria sospesa di 50 aliquote giornaliere di 100 franchi ciascuna e al pagamento di una multa di 1.150 franchi. Richiesta che il presidente del Tribunale regionale Moesa ha accolto, riducendo comunque lievemente la pena a 35 aliquote sia la multa a 750 franchi. Kloter ora valuterà se ricorrere in appello.