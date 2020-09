Non tornerà subito in carcere, ma sicuramente dovrà passare ancora nove mesi dietro le sbarre. Con modalità e tempi che dovrà stabilire il giudice dei provvedimenti coercitivi una volta cresciuta in giudicato la sentenza che l’ha visto condannato a tre anni di reclusione, di cui uno appunto da scontare - meno i tre mesi di carcerazione preventiva - e gli altri due sospesi condizionalmente per quattro anni. Il 55.enne leventinese, da martedì in aula alle Criminali, è stato dunque giudicato colpevole dei reati di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con fanciulli, vie di fatto e violazione del dovere d’assistenza o educazione. La Corte, presieduta da Mauro Ermani (giudici a latere Manuel Borla e Renata Loss Campana) ha accolto in toto l’atto d’accusa formulato dal procuratore pubblico Pablo Fäh nei confronti dell’imputato, finito in manette da marzo a giugno dello scorso anno prima di essere scarcerato con una serie di misure sostitutive dell’arresto. Misure sostitutive piuttosto rigide che il giudice Ermani ha voluto ribadire nel motivare la sentenza. «Lei non dovrà avvicinarsi ai suoi familiari, se non con modalità protette. E soprattutto dovrà continuare il trattamento psicologico, ma non alle sue condizioni, cioè con un professionista scelto da lei, a seconda della sua disponibilità, bensì con un percorso serio al quale in nessuna maniera potrà sottrarsi», ha sottolineato il presidente della Corte.

Da persona a oggetto

Ermani prima della lettura del dispositivo - sul quale c’è sempre la possibilità di ricorso dell’avvocato difensore dell’imputato, Marco Cocchi, che si era battuto per una condanna di 24 mesi da sospendere interamente - non ha mancato di evidenziare la gravità degli atti compiuti da un padre di famiglia: «È stato ignobile declassare la propria figlia da persona a oggetto di pulsioni sessuali. È pur vero che nel panorama poco edificante degli atti sessuali con fanciulli i suoi non sono stati particolarmente invasivi - ricordiamo che l’uomo in aula ha ammesso di aver praticato in almeno tre occasioni «il cavallone» con la figlia seduta sul grembo al solo scopo di eccitarsi e poi masturbarsi, ndr - ma si è trattato di comportamenti oggettivamente gravi, senza scusanti. Tanto più da parte di un genitore e oltretutto in casa sua». Ma nonostante non si sia spinto oltre negli abusi (due perizie hanno stabilito che l’uomo non ha devianze pedofile), nella piccola vittima, seppur inconsapevolmente, è rimasta una traccia di quei momenti intimi con il padre vissuti come un gioco. «È poco verosimile che a quell’età una bambina possa muovere le anche nel grembo di un compagno d’asilo o toccare il pene ad uno sconosciuto. Non c’era bisogno di coinvolgerla , aveva delle alternative per soddisfare le sue pulsioni sessuali», ha ribadito Ermani.

Despota in famiglia

Il giudice s’è espresso anche sul clima di violenza nei confronti degli altri due figli, anch’essi minorenni. A partire dal 2017, nella famiglia dell’imputato si respirava un’aria pesante. Complice la volontà della moglie di cercarsi un lavoro e non solo di occuparsi di faccende domestiche, come pretendeva il marito, nonché della vivacità dei figli. «Quando si usa il bastone, un mestolo o le ciabatte per colpire i propri figli si superano i limiti. E sentirle dire ancora oggi che non era sua intenzione fargli del male significa una scarsa assunzione di responsabilità».

Comportamenti decisivi

Il giudice ha infine ammonito l’imputato ad osservare le decisioni che verranno prese nella pratica di divorzio già avviate dalla moglie: «Dovrà attenersi scrupolosamente agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede civile», ha concluso Ermani.

