«La riconquista dei tre seggi in Municipio, per il quale si ripresentano tutti gli uscenti, e degli undici seggi in Consiglio Comunale, per il quale sette uscenti si ricandidano, e la riconferma come prima forza politica del Comune di Riviera». Questi, sottolinea un comunicato odierno, gli obiettivi della sezione PPD che presenta liste complete per entrambi gli organi politici in vista del prossimo 5 aprile. Le due rose sono state approvate nel corso dell’assemblea che la sezione ha tenuto mercoledì a Lodrino. Per il Municipio, come abbiamo riferito ieri, il PPD schiera gli uscenti Giulio Foletti (vicesindaco), Fulvio Chinotti e Ulda Decristophoris oltre a Gerolamo Cocchi, Gregorio Genini, Mauro Pettinaroli e Cristiano Triulzi. Lista completa, con 31 candidati, anche per il Consiglio comunale. Eccoli: Ambrosini Lorenzo, Aurecchia Letizia, Balinzo-Ambrosini Natalie, Beffa Lauro, Biasca Bixio, Bognuda Tiziano, Borella Gabriella, Caretti Medardo, Cattaneo Nicolas, Chinotti Fulvio, Decristophoris Ulda, Djokic Milomir, Durmishi Remzi, Filippone Roberto, Foletti Giulio, Genini Gregorio, Ghielmetti Arno, Hoti Alessia, Kamberaj Ferdinand, Malaguerra Franca, Martignoli Marlis, Martini Diego, Oliva Patrick, Oliverio Alessandro, Pettinaroli Mauro, Prest Manuela, Riccio Andrea, Rodrigues Soares Diana, Scalco Mario, Stornetta Omar, Vanoni Maria Gloria.