Confermato il settebello dell’Unità di Sinistra

Nessuna sorpresa rispetto alla lista presentata dodici mesi fa per le elezioni comunali poi rinviate di un anno a causa della pandemia. Partito socialista e Partito comunista confermano i sette nomi sulla lista Unità di Sinistra per il rinnovo del Municipio di Bellinzona. In corsa per l’appuntamento elettorale del 18 aprile vi sono il sindaco uscente Mario Branda. Per il partito socialista, a lui si affiancano tre donne: Lisa Boscolo, consigliera comunale uscente, membra della commissione della gestione e studente in scienze sociali all’ultimo anno; Nathalie Gianola Tami, vicedirettrice alla scuola media di Acquarossa, attiva da anni nella direzione del PS cantonale e Martina Malacrida Nembrini, presidente del PS cittadino, direttrice della Fondazione Sasso Corbaro e presidente dell’associazione DaRe. In corsa vi è poi Henrik Bang, granconsigliere di esperienza, già municipale di Camorino e direttore del Parco Val Calanca. La lista si completa con la presenza dei candidati del Partito comunista Massimiliano Ay, gran consigliere e segretario politico del PC, e Alessandro Lucchini, consigliere comunale uscente, membro della commissione della Legislazione e responsabile del settore disoccupazione di SOS Ticino. L’obiettivo dichiarato della Sinistra Unita è quello di mantenere i due seggi attualmente occupati in seno all’Esecutivo cittadino.