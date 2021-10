Conflitti d’interessi: verso una maggiore trasparenza

Pur sottolineando che la questione è già formalmente regolamentata, il Municipio di Bellinzona si dice disponibile a rendere pubbliche le relazioni di interesse dei suoi membri, anche per «evitare congetture e illazioni» nei loro confronti. È quanto emerge dall’analisi che l’Esecutivo fa della proposta tramite cui l’Unità di sinistra chiedeva appunto una maggiore trasparenza in tale ambito al fine di combattere alla radici i possibili conflitti d’interessi.

Comunicazione scrittaLa mozione suggeriva in sostanza che a inizio legislatura ogni municipale informi per iscritto il Consiglio comunale di tutte sue attività in ambito professionale, in organi direttivi pubblici e privati, delle sue funzioni di consulenza per gruppi d’interesse e della sua partecipazione a qualsivoglia organo istituzionale....