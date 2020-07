Contadino si ferisce mentre raccoglie il fieno

In località Frassen il 47.enne stava trasportando del fieno con il suo trattore. Verso le 14.00, mentre percorreva in trasversale un pendio, la ruota posteriore sinistra si è bloccata a causa di un sasso. La cabina di guida si è ribaltata e la gamba dell’uomo è rimasta incastrata nelle lamiere. Il ferito è stato elitrasportato dalla Rega all’Ospedale Civico di Lugano. Sul posto anche militi del Corpo Pompieri Alta Mesolcina per le operazioni di bonifica dell’olio fuoriuscito dal trattore.