Così è (se vi pare). Da lassù Luigi Pirandello ci perdonerà se prendiamo in prestito il titolo di una sua famosa commedia per riferirci all’animata seduta di Consiglio comunale di stasera a Bellinzona, l’ultima dell’anno. Durante la quale poco meno della metà dei suoi membri (PPD e Verdi-FA-MPS-POP compatti e buona parte della destra) se ne è andata per protesta dopo una quarantina di minuti in quanto non è stata annullata la riunione per motivi sanitari come auspicato da Brenno Martignoni Polti (Lega-UDC).

A un certo punto, quasi alla fine della discussione sui conti, hanno minacciato di andarsene anche i leghisti Sacha Gobbi ed Alessandro Minotti. «Con tutto il rispetto non siamo all’assemblea comunale di Corippo. Siamo la capitale del Cantone Ticino», è sbottato il vicesindaco Simone Gianini....