La CimaNorma «Chocolate Collection» rende omaggio alla leggendaria storia dei cioccolatieri svizzeri e della Fabbrica della cioccolata in Valle di Blenio, a Dangio-Torre, con l’uscita annuale, nel periodo natalizio, di una collezione unica di cioccolatini ispirati alle confezioni vintage e alle ricette storiche. Il cofanetto dell’edizione ticinese contiene quattro tavolette di cioccolato selezionate, avvolte in una confezione basata sui disegni e sulle ricette originali di CimaNorma degli anni Quaranta. Essa celebra la resistenza dell'industria svizzera del cioccolato durante la Seconda guerra mondiale che, su richiesta del Consiglio federale, fu incaricata di formare dei consorzi e che, di conseguenza, riuscì a produrre 84 milioni di tavolette di cioccolato per gli abitanti e i soldati europei. CimaNorma registrò una crescita dei profitti del 40% nonostante la carenza di manodopera, di materie prime e il cambio di gestione dopo la morte di Giuseppe Pagani nel 1939.

Fondata nel 1903 dai fratelli Cima, CimaNorma è tra i pionieri della produzione svizzera di cioccolato e ha contribuito a far sì che l'industria diventasse famosa in tutto il mondo. CimaNorma è conosciuta non solo per il suo eccellente cioccolato, ma anche per la promozione dell’arte, della bellezza e dell’unità sociale attraverso la sua azienda e i suoi prodotti. Oggi il cioccolato non viene più prodotto nella vecchia fabbrica nelle montagne delle Alpi meridionali, ma la produzione si è trasferita nelle pianure ticinesi. A Rancate, Domani Food SA produce il cioccolato nel suo moderno stabilimento di produzione, realizzato in Svizzera, con i migliori ingredienti biologici di origine sostenibile.

Domani Food è un giovane produttore svizzero di cioccolato e snack food fondato dall’imprenditore persiano Abouzar Rahmani, da sua moglie Julia e dalla nipote Funda Dilmaghanian, il cui patrimonio aziendale familiare risale a oltre 140 anni fa. In linea con la sua filosofia di rispetto della tradizione, pur rimanendo rilevante attraverso la ristorazione alle moderne esigenze dei consumatori, Domani Food si è posta come missione quella di promuovere un approccio equilibrato verso la nutrizione e lo stile di vita per favorire la felicità e il benessere della società. «Il cioccolato è un alimento che da sempre fa parte delle celebrazioni e ci permette di dare gioia a chi ci circonda. Soprattutto in questi tempi difficili a seguito del coronavirus è importante mostrare ai nostri amici e alla nostra famiglia che pensiamo a loro», osserva la società in una nota. Per questo motivo è stata resa disponibile l'edizione ticinese per l’acquisto online, consegnandola in tempi brevi a tutti, su www.cimanorma.com .

