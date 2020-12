Dopo la sospensione ieri in seguito al crollo emotivo dell’imputato, è ripreso stamattina a Lugano il processo a carico del 39.enne eritreo accusato di aver ucciso la moglie, una connazionale di 24 anni, gettandola dal quinto piano dell’appartamento in cui vivevano in via San Gottardo a Bellinzona, il 3 luglio 2017. «Sto meglio e mi scuso per ieri», ha affermato l’imputato. Il quale ha sempre sostenuto di aver cercato di salvare la vita alla donna, e non di ucciderla. Il giudice Marco Villa lo ha quindi interrogato sui possibili motivi per cui la moglie avrebbe voluto togliersi la vita buttandosi dal balcone, ricordandogli che dalle testimonianze risulta invece come la vittima fosse una persona solare, desiderosa di integrarsi e senza alcuna ragione apparente per suicidarsi. «Era bravissima ed è vero che all’esterno poteva apparire solare, ma aveva un carattere esplosivo e nessuno può conoscere cosa succede in una coppia, sono cose che non si dicono fuori dalla famiglia», ha replicato lui. Quali erano allora, lo ha incalzato il presidente della Corte delle Assise criminali, i problemi della coppia? Il fatto che lei avesse l’epatite B, che aveva avuto un aborto oltre a piccole discussioni di carattere pratico come le pulizie della casa, ha risposto senza convincere il giudice. Che ha quindi insistito: «Continuava a telefonare a destra e a sinistra», ha allora aggiunto l’eritreo. Un comportamento che alimentava la sensazione di essere tradito. Per altro, lui credeva anche che la moglie fosse rimasta incinta di un altro uomo. Va ricordato che, dagli approfondimenti dell’accusa, sostenuta dal procuratore pubblico Moreno Capella, queste convinzioni non hanno trovato riscontro nelle indagini. Il processo continuerà oggi e domani, mentre la sentenza potrebbe essere pronunciata solo la prossima settimana.