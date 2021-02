«Versare a fondo perso mezzo milioni di franchi ad una società privata che non ha chiesto formalmente aiuto e non ha nemmeno presentato un progetto o piano finanziario appare perlomeno fuori luogo». Lo scrive il Movimento per il socialismo (MPS) in una nota odierna esprimendo la propria contrarietà al contributo a fondo perso che il Municipio di Bellinzona ha chiesto al Consiglio comunale a favore dello stadio dell’Hockey Club Ambrì-Piotta in costruzione. E lo fa giudicando «scandaloso» che lo scorso settembre il Consiglio comunale abbia rifiutato la risoluzione dello stesso MPS per la creazione di un fondo di un milione a sostegno del reddito dei cittadini e delle cittadine mentre ora si valuta di appoggiare «una ditta privata (la Valascia Immobiliare SA ndr.) per la costruzione di uno stadio che servirà soprattutto alla squadra di serie A». Le priorità sono altre, aggiunge la nota con ampi riferimenti alle conseguenze socio-economiche del coronavirus: la tempistica è dunque considerata sorprendente.