IL CASO

Forte incremento previsto per il 2022 a San Vittore: per le famiglie si passerà da 40 a 100 franchi, per i grotti da 110 a 275 e per le fabbriche da 425 a 1.065 - Il Municipio: «Fino al 2021 la maggiore uscita del dicastero veniva compensata tramite il versamento dell’utile CRER» - Al rialzo (del 40%) anche le tasse d’utilizzazione delle canalizzazioni