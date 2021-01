Nella Valle di Blenio, e in particolare in Val Malvaglia e Val Pontirone, è stata effettuata sabato 23 gennaio un’operazione finalizzata alla verifica del rispetto delle normative riguardanti l’utilizzo delle slitte a motore. Lo comunica la Polizia cantonale. Complessivamente si è proceduto al controllo di una trentina di questi veicoli e dei rispettivi conducenti o proprietari. Nel corso degli accertamenti sono in particolare emersi un caso di guida in revoca della licenza di condurre e un caso di guida senza targhe e senza assicurazione. I conducenti, al termine dell’interrogatorio, sono stati denunciati per infrazione ai relativi disposti della Legge sulla circolazione stradale. Sono state inoltre elevate le seguenti contravvenzioni: 2 per guida fuori pista, una per modifica della slitta a motore, 6 per mancata applicazione della targa e una per guida senza casco. Infine, 11 slitte a motore dovranno effettuare il collaudo obbligatorio