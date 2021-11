L’uomo aveva quindi ricorso, chiedendo un risarcimento per un anno di stipendio. Il dipendente aveva ammesso i fatti, a suo dire da ritenersi «di media entità», e aveva evidenziato che nel corso dei mesi precedenti aveva sofferto di problemi di salute. Come detto, però, il Tribunale gli aveva dato torto, ritenendo proporzionata la misura a suo carico. «Il confronto tra l’interesse pubblico, ovvero la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’integrità fisica del personale e dei passeggeri dei treni su cui vengono montate gli assili/alberi, e l’interesse del ricorrente a mantenere la propria attività lavorativa, dimostra la preponderanza dell’interesse pubblico», si legge nella sentenza.

Dal canto loro, le FFS hanno pubblicato una presa di posizione ufficiale sul proprio sito e presentato denuncia penale contro l’ex dipendente. «Questo procedimento è ancora in corso», si legge. «Con la violazione dei propri doveri, il collaboratore aveva potenzialmente messo in pericolo la sicurezza. Controlli successivi sulle sale non esaminate secondo protocollo avevano dato esito negativo: non vi era stato alcun rischio diretto per i viaggiatori e i collaboratori».