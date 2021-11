Territorio

Su quanto messo in consultazione dal Cantone ecco la contrarietà di nove enti locali di Riviera e bassa Leventina (con anche quattro sostegni esterni) e del Municipio di Riviera - In particolare l’inserimento dei concorsi pubblici per la concessione ai privati è giudicata «improponibile quanto inaccettabile»: i Patriziati sentono minacciata la propria sopravvivenza