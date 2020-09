Nata il 12 novembre 1970 a Lugano col nome «Associazione Solidarietà Terzo Mondo» su iniziativa di Padre Silvio Bernasconi e oggi unita a livello nazionale sotto il cappello di Comundo, compie cinquant’anni l’ONG ticinese Inter-Agire, con sede in Piazza Governo a Bellinzona, come bellinzonesi sono anche la direttrice, Corinne Sala, e il presidente, Giuseppe Aieta. Da qui ogni anno diversi ticinesi partono verso i Paesi in via di sviluppo (perlopiù in America latina) per soggiorni fino a tre anni, come cooperanti in progetti di sviluppo sul posto, in svariati ambiti quali ad esempio sanità, educazione, diritti delle donne... I profili di chi parte? Anche qui, i più svariati: dall’architetto alla drammaterapista, dall’educatrice alla sociologa. Così come svariati sono stati, in mezzo secolo, i profili di tutti coloro che sono partiti. In totale, si tratta di oltre 150 persone, alcune delle quali hanno partecipato a più missioni. Abbiamo riferito di qualche esperienza particolare in passato, storie sempre ricche di insegnamenti ed emozioni. Ora, chi vorrà potrà leggere alcune testimonianze anche in un libro, il volume commemorativo scritto proprio in occasione del cinquantesimo.