Coprire la seconda pista di pattinaggio, a prescindere dalla fattibilità dell’opera, non è una priorità. Lo scrive il Municipio di Bellinzona in risposta ad un’interrogazione presentata da otto consiglieri comunali di diversi partiti (primo firmatario il PPD Davide Pedrioli). Risposta che tiene conto del parere espresso dall’ente autonomo Bellinzona Sport a cui compete la gestione delle infrastrutture sportive della Città. Ebbene, l’ente reputa importante compiere una riflessione sulla pianificazione globale degli impianti sportivi della Città tenendo conto sia delle esigenze della settantina di società e dei 7.300 utenti che ne usufruiscono, sia di quelle degli utenti privati. Si dovrà inoltre dare una vera identità al Centro sportivo, «rendendolo un punto d’incontro che riesca a catalizzare tutte le infrastrutture presenti per renderlo più attrattivo». Pertanto un’eventuale copertura della pista di ghiaccio esterna e/o del centro tennistico «deve considerare tutto il Centro sportivo con le sue dinamiche e non unicamente prendere in considerazione le esigenze di chi può usufruire del ghiaccio e/o dei campi da tennis».