Liberato negli scorsi giorni, Corbaro è volato nel bosco sovrastante Bellinzona da dove inizierà una nuova vita da vero rapace notturno. Per la SPAB, che dispone dell’unico centro di cura per tutti gli animali selvatici autoctoni in Ticino, è motivo d’orgoglio poter ridare la libertà a questo strigide che come molti altri rapaci notturni «faticano a sopravvivere a causa della continua erosione dei loro habitat».