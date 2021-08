«Informatevi». Era questo l’appello lanciato dall’associazione Amici della Costituzione che ha organizzato per la giornata odierna un evento in Piazza Governo, a Bellinzona. Un incontro che ha attirato centinaia di corona-scettici, che lì cercano le risposte ad alcune domande provocatoriamente lanciate dalla stessa associazione. Come «vi siete mai chiesti come mai da 18 mesi i sani devono stare in quarantena?» e «a bambini e adolescenti non è consentito comprare una birra ma sarebbero in grado di acconsentire alla vaccinazione?».

A partire dalle 15 - stando agli organizzatori - dei relatori forniranno le risposte di cui la gente necessita. E quindi si sono dati appuntamento in piazza, proprio sotto a Palazzo delle Orsoline, per manifestare contro le misure anti-COVID. «Senza veli - come hanno titolato l’evento -. Scienza e coscienza al tempo del COVID».

Qualche metro più su, dalla finestra, li ha osservati un altro «relatore», che dall’inizio della pandemia, febbraio 2020, lavora per il canton Ticino. `È il medico cantonale, Giorgio Merlani, che ha condiviso il suo pensiero sui social: «Ma sono l’unico stupido a credere che c’è ancora un problema?».

I relatori in piazza oggi sono l’«avv. Linda Corrias, l’avv. Franscesco Scifo e il Dr. Stefano Scoglio». Tre personaggi attualmente noti in Italia, prevalentemente negli ambienti complottisti. I due legali si battono contro i provvedimenti emanati dal Governo in questo lungo periodo di pandemia (il TAR del Lazio ha definito «illegittimo» a fini risarcitori il Dpcm del 14 gennaio 2021 sull’obbligatorietà delle mascherine a scuola per gli under 12, a seguito del ricorso presentato da una coppia di genitori assistita dai due avvocati). Il terzo, il «Dr.», non figura nell’Ordine dei Medici, ma nel suo canale Telegram consiglia un «protocollo» per proteggersi dal vaccino anti-COVID e non diventare «malati di vaccino».

Loading the player...

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata