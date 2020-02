«Se è nell’ordine delle cose che le autorità ticinesi parlino unicamente di Ticino essendo il confine politico chiaro tra i due Cantoni, non è nell’ordine delle cose da parte del Cantone dei Grigioni che una sua regione non venga recepita quando è confrontata con uno stato di pericolo nella sua particolarità territoriale. Il Canton Grigioni infatti si è limitato, dopo sollecitazione, ad inviare una breve circolare informativa (di base) a tutti i comuni grigionesi indistintamente e citando unicamente la fonte federale quale informazione e non dando praticamente nessuna disposizione», scrive Noi-Togni in una nota diramata oggi.