I cantieri vanno chiusi. Anche nel Moesano. I granconsiglieri di Mesolcina e Calanca non demordono e, nonostante il no di Coira ribadito lunedì dopo l’incontro tenutosi a San Bernardino, ieri hanno scritto nientemeno che al Consiglio federale. «Il vicino Ticino ha preso negli scorsi giorni decisioni importanti e coraggiose arrivando a chiudere anche i cantieri legati all’edilizia civile, volendo in questo modo contenere il propagarsi del virus. L’obiettivo è, chiaramente, quello di abbassare la curva dei contagi e dei malati, in modo che il sistema ospedaliero possa accogliere nella giusta misura i pazienti senza giungere al prospettato collasso. Ricordiamo che il Moesano fa capo, per convenzione intercantonale, allo stesso sistema sanitario ed alle stesse strutture ospedaliere, quelle dell’Ente ospedaliero cantonale», si legge nella missiva.