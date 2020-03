Bellinzona non segue Locarno. La Città ha deciso di non annullare le manifestazioni sul suolo pubblico a causa dell’emergenza coronavirus. La decisione è stata presa oggi dal Municipio, riunito in seduta. L’Esecutivo conferma «la propria linea avente per riferimento il rispetto delle raccomandazioni di Cantone e Confederazione; non vengono poste particolari limitazioni agli eventi con meno di 150 persone; richiede la tracciabilità e un’adeguata distanza sociale per eventi sopra questo limite. Confermata la programmazione del Teatro Sociale e il mercato del sabato mattina», si legge nella nota appena diffusa.