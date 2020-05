Coronavirus e finanze, «subito il Consuntivo 2020»

Trascorse poco più di 24 ore dalla conferenza stampa del Municipio di Bellinzona che si è detto seriamente preoccupato per le conseguenze economiche del coronavirus, ecco che il gruppo PPD in Consiglio comunale (primo firmatario Paolo Locatelli) attraverso un’interrogazione chiede al Municipio un «esercizio di previsione» sul Consuntivo 2020. E ciò in attesa di un pre-consuntivo, previsto per il prossimo autunno. «Tale indicazione finanziaria, unitamente al piano aggiornato delle opere la cui presentazione è stata preannunciata nelle prossime settimane, rappresenta uno strumento essenziale per ‘fare politica a Bellinzona’ dopo l’emergenza COVID-19 e la vicenda dei sorpassi dei tre noti cantieri. Pure determinante allo scopo di dare concretezza e spessore alle discussioni nel determinare le priorità degli investimenti in opere pubbliche negli anni futuri», osservano i popolari democratici. Gli azzurri domandano pertanto di elaborare la previsione in «tempi ragionevolmente brevi» e, se possibile, di farlo prima della discussione in Consiglio comunale del Consuntivo 2019, prevista a fine giugno.

Sempre il PPD, in un’altra interrogazione, chiede lumi all’Esecutivo sui contenuti previsti all’ex ospedale di Ravecchia che, ricordiamo, la Città vuole acquistare per destinarlo in parte all’amministrazione comunale e in parte per trasformarlo in «casa della cultura». Ciò in virtù delle recenti dichiarazioni del capodicastero Educazione e cultura Roberto Malacrida che ha ventilato «una rielaborazione del primo documento ipotizzando la creazione di un centro destinato ad eventi culturali e spazi associativi sulla falsariga della Filanda di Mendrisio». Gli azzurri domandano se il Municipio è già in possesso di questa versione rivista del rapporto, quando intende renderlo noto e se condivide il «Malacrida-pensiero in questa delicata ed incerta fase politica».