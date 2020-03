Coronavirus e luci rosse, «tutto sotto controllo»

«La situazione è monitorata attentamente da personale accreditato e tutte le misure preposte alla salvaguardia della salute pubblica saranno attivate qualora si dovessero presentare le relative necessità». Così risponde il Municipio di Arbedo-Castione ad alcuni cittadini che avevano chiesto un «intervento deciso ed urgente a protezione» degli abitanti del Comune riguardo all’emergenza coronavirus e alla presenza sul territorio del postribolo ex Motel Castione. Un bordello, scrivevano i residenti, frequentato anche dalla clientela proveniente dalla Lombardia, regione che come noto è la più colpita in Italia. Va comunque sottolineato che la richiesta dei cittadini era giunta prima delle decisioni prese dal Governo guidato da Giuseppe Conte che hanno decretato tutta la vicina Penisola zona protetta. Quindi, ora, nessuno esce se non per comprovati motivi, come ad esempio i frontalieri che vengono in Ticino a lavorare. E non certo per recarsi nei locali a luci rosse, si spera.