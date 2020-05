Coronavirus e mobilità: «Il futuro è la bicicletta»

Verdi di Bellinzona scatenati sui temi della mobilità durante e dopo la pandemia «per fare sul serio». I consiglieri comunali ecologisti Ronnie David e Marco Noi hanno presentato una serie di sette proposte concrete di corto e medio termine per una transizione rapida verso la mobilità dolce in questa epoca segnata dal virus. «La crisi sanitaria, ed economica, lascerà delle tracce indelebili sulla nostra società, nel modo di vivere, nel modo di rapportarsi con gli altri e nella nostra mobilità», premettono. In particolare è ritenuto evidente che nel futuro prossimo i trasporti pubblici soffriranno delle conseguenze psicologiche della pandemia: «Le persone, in maniera più che legittima, cercheranno di evitare i luoghi maggiormente affollati come treni e bus negli orari di punta». È poi giudicato «impensabile», in una situazione di congestionamento importante del traffico e di problemi ambientali, immaginare un aumento del ricorso ai veicoli a motore privati. La soluzione è dunque semplice: la bicicletta, nelle sue varie forme che negli ultimi anni ha saputo rifiorire con un’offerta in grado di fare concorrenza all’automobile. «L’avvento delle bici elettriche ha infatti permesso di raggiungere categorie di persone (come ad esempio persone poco sportive o anziane) che fino a ieri di fronte a minimi dislivelli altimetrici si sarebbero magari trovati in difficoltà».

«Un territorio ideale»

In questo senso Bellinzona è vista come un luogo perfetto per puntare sulla bicicletta in tutte le sue forme, considerando che il suo territorio in prevalenza pianeggiante in ambito dell’agglomerato urbano permette uno spostamento rapido tra i luoghi di domicilio, i posti di lavoro e commerci. Bellinzona rappresenta inoltre un territorio ideale anche per la pratica della bicicletta in ambito sportivo, con salite interessanti e scenografiche e pedalate in pianura in scenari piacevoli. «Purtroppo - commentano i Verdi - la rete ciclabile della capitale risulta ancora oggi troppo frammentata e pericolosa oltre che pesantemente subordinata al traffico motorizzato». I percorsi ciclabili troppo spesso si trovano all’interno di percorsi condivisi con automobili con limiti di velocità elevati. Gli stessi percorsi lamentano spesso anche una mancanza di manutenzione e pulizia. Spesso i percorsi ciclabili sono anche poco diretti e risultano distanti dai principali luoghi di interesse/lavoro/commercio. Molti dei nuovi tratti previsti per le biciclette in Città risultano inoltre condivisi con i pedoni, generando talvolta delle tensioni. «La rete di bikesharing risulta poco capillare e assolutamente poco intuitiva e duttile per l’utilizzo da parte dei residenti e turisti».

«Una visione di corto e di medio termine»

In diverse città europee, svizzere ed anche in Ticino si sta riflettendo alla possibilità di liberare parte della superficie stradale e pubblica per destinarla temporaneamente, e se dovesse rilevarsi producente anche definitivamente, alla mobilità dolce come mezzo di spostamento tra casa, lavoro e commerci. Si tratta di far respirare maggiormente i movimenti delle persone togliendo densità e intensità alla mobilità e ai contatti. «A questo scopo- sottolineano gli ecologisti della capitale - è necessario creare un nuovo concetto di mobilità e di incontro centrati sulla mobilità dolce. In una prima fase chiediamo di riflettere alla possibilità di creare le cosiddette piste pop-up, mentre a medio termine chiediamo il completamento delle infrastrutture destinate alla mobilità dolce». I Verdi hanno dunque deciso di proporre una serie di iniziative per la valorizzazione di una mobilità diversa e del nostro territorio. E lo fanno tramite sette misure concrete presentate tramite interpellanze e mozioni. Eccole.

Le sette misure

1. Implementare delle chiusure al traffico motorizzato provvisorie (con diritto di accesso ai confinanti) per la creazione immediata di percorsi diretti e sicuri sulle principali direttrici stradali per accedere alla Città.

2. Riattivare i sussidi per l’acquisto di biciclette (anche elettriche evidentemente) acquistate per il tramite di un rivenditore con domicilio fiscale a Bellinzona.

3. Favorire, attraverso uno sgravio nel numero di ore settimanali di lavoro, i dipendenti comunali che per raggiungere il posto di lavoro si impegnano a farlo attraverso la mobilità dolce.

4. Migliorare il servizio di noleggio bikesharing a favore dei visitatori occasionali e prevedere anche biciclette adatte a bambini o biciclette dotate di seggiolini.

5. Fuori da ogni edificio pubblico installare un parcheggio per biciclette con tutti i crismi del caso in termini di sicurezza e protezione.

6. Implementare nuovi percorsi strettamente ciclabili in tempi brevi e realizzare il percorso ciclabile via Monte Gaggio-via Vallone e realizzare una pista ciclabile su viale Giuseppe Motta; realizzare le piste ciclabili sulla sponda destra del fiume tra Bellinzona e Gorduno, così come quella di collegamento tra Giubiasco, Camorino e Sant’Antonino.

7. Favorire quelle iniziative cosiddette dal basso che valorizzano l’autoproduzione e le filiere produttive corte, riflettendo sulla possibilità di collegare tramite la rete di piste ciclabili anche quei contenuti come le fattorie con vendita diretta di alimentari e gli orti urbani. Si chiede inoltre di riflettere alla possibilità di istituire un’officina di riparazione di biciclette a carattere sociale.

