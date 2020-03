La via tracciata da Locarno, che ha annullato gli eventi sul suolo pubblico per tutto il mese di marzo, potrebbe essere seguita dall’altra città del Sopraceneri, Bellinzona. Il condizionale è d’obbligo in quanto allo stato attuale il Municipio della Turrita non ha ancora preso una decisione. Il tema con ogni probabilità sarà però all’ordine del giorno della prossima seduta. «Al momento ci atteniamo alle disposizioni emanate dall’autorità cantonale e federale. Ciò significa che sono vietate le manifestazioni che coinvolgono più di 1.000 persone almeno sino al 15 marzo, come ordinato dal Consiglio federale. Per gli appuntamenti con un pubblico inferiore, invece, l’Esecutivo valuta caso per caso se concedere o meno l’autorizzazione. Mi lasci inoltre ribadire che siamo logicamente in stretto contatto...