A meno di ripensamenti dell’ultima ora, il tradizionale mercato di Bellinzona di domani (sabato 29 febbraio) si terrà regolarmente. Così ci hanno appena confermato dall’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino. Sono state numerose le persone che da stamattina stanno chiamando gli uffici dell’OTR per sincerarsi dello svolgimento dell’appuntamento principale della settimana per i cittadini della Turrita e non solo. E questo, naturalmente, dopo la decisione odierna del Consiglio federale di annullare le manifestazioni con più di 1.000 partecipanti fino al 15 marzo a causa del coronavirus. La capitale, insomma, al momento non si fa prendere dal panico e dopo il carnevale Rabadan non rinuncia al mercato, mentre per la partita di domani (domenica 1. marzo) alle 14.30 al Comunale fra l’ACB e l’FC Black Star il club granata attende una comunicazione ufficiale da parte dell’autorità cantonale. Potrebbe essere giocata a porte chiuse oppure rinviata a data da stabilire.