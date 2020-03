«Accordare al Moesano le stesse autorizzazioni del Ticino significa proteggere la popolazione più colpita, evitare un aumento dei contagi per i lavoratori indigeni e frontalieri, diminuendo il carico sulla sanità del Canton Ticino». Si conclude così la petizione online inviata nelle scorse ore al Governo retico. Oltre 500 le firme raccolte con le quali si chiede a Coira di chiudere le attività produttive e commerciali non essenziali nonché i cantieri come fatto dal Ticino e accolto, in via eccezionale, dal Consiglio federale. Coloro che hanno sottoscritto la petizione esigono pertanto un trattamento simile anche per i Grigioni, in quanto «questo è importante perché la Svizzera è composta da Cantoni ma, ancora prima di tutto, da cittadini/ine che condividono le loro realtà indipendentemente dalla targa del loro veicolo. È il caso del Moesano», regione limitrofa al Sud delle Alpi dove finora si sono registrate 3 morti a causa del coronavirus.