Coronavirus in Spagna, ecco la ticinese dal cuore d’oro

Ha vestito i campioni svizzeri di pattinaggio artistico Stéphane Lambiel e Sarah Meier, portando i colori sgargianti dei loro abiti da gara sulle piste di tutto il mondo. Ora, però, c’è ben poco da essere allegri. La stilista bellinzonese Asen Aranda Della Santa, originaria di Siviglia, si trova in Andalusia, regione situata sulla costa meridionale della Spagna. A seguito dell’emergenza coronavirus, che sta flagellando anche il Paese iberico, si è «riconvertita» producendo mascherine igieniche.

Signora Aranda Della Santa, innanzitutto come state, lei e la sua famiglia?

«Io sto bene, grazie, anche i miei parenti in Spagna. Mio marito e i miei figli sono invece rimasti in Svizzera».

Lei è una stilista, nota per i modelli confezionati in particolare per il flamenco e per gli atleti di pattinaggio artistico. Adesso è impegnata in Spagna per fornire il suo contributo per arginare la diffusione della COVID-19. Ci racconti l’esperienza che sta vivendo.

«In questo momento mi trovo a El Rocìo, un piccolo paese in mezzo al parco nazionale di Doñana, nel Municipio di Almonte in Andalusia. Sono rimasta bloccata, impossibilitata a rientrare in Svizzera dopo lo scoppio della pandemia. Mio marito avrebbe dovuto raggiungermi per una vacanza, durante la quale ci saremmo dedicati ad una delle nostre passioni, l’equitazione. Rimanendo isolata, e vedendo che mancava il materiale di protezione come le mascherine, appunto, ho deciso di dare una mano confezionandole. Ho pertanto chiesto aiuto ad un amico sellaio, José Antonio Soltero, il quale mi ha prestato le macchine da cucire e mi ha altresì aiutata a procurarmi il materiale, incluso il tessuto speciale omologato TNT. Naturalmente non le facciamo pagare e chi le prende ci omaggia con quello che ha: frutta, verdura, altri generi alimentari, un sorriso».

La mascherina per la Guardia Civil iberica, con lo stemma spagnolo. © Facebook

Quante mascherine avete finora prodotto e a chi vengono destinate?

«Fino ad oggi abbiamo confezionato 2.000 mascherine. Le stiamo distribuendo a tutti quelli che le richiedono. Cito ad esempio le forze dell’ordine, le case per anziani della regione, le strutture per i bambini, i supermercati. Ma non solo. In pratica le mascherine vengono destinate a tutti quelli che bussano alla nostra porta perché, come detto, non si trovano da nessuna parte: indipendentemente dal fatto che debbano andare a lavorare in campagna o uscire a comprare il pane. Facciamo tutto il possibile, ma c’è una grande richiesta. Si lavora sodo e ne vale la pena. È un’esperienza arricchente».

Come mai la decisione di lanciarsi in questa iniziativa?

«Per me è naturale. Non potevo restare ferma senza dare una mano, sapendo oltretutto che ho le capacità per realizzare quello che più è necessario in questo momento: delle semplici ma indispensabili mascherine. Rimanendo bloccata qua senza poter stare vicino alla mia famiglia, a Giubiasco, posso almeno cercare di aiutare altre persone a proteggersi dal coronavirus. Altrimenti sarei impazzita. È soltanto un granello di sabbia, ma di sabbie sono fatte le spiagge, quelle dove ritorneremo quando tutto sarà passato».

La situazione sanitaria in Spagna è gravissima: i contagi hanno ormai superato quota 140.000 e i decessi sono quasi 14.000. Come la stanno vivendo gli spagnoli? C’è preoccupazione? E i media come ne riferiscono?

«Effettivamente la situazione è drammatica. Siamo un popolo allegro, che vive al sole e ci piace uscire con la famiglia e gli amici. Dover restare chiusi in casa, per settimane, non è per nulla semplice. Siamo tuttavia anche un popolo creativo e solidale e ce la stiamo mettendo tutta per resistere e andare avanti. È bellissimo vedere tutti i giorni cittadini che escono sui balconi e si affacciano alle finestre per applaudire chi sta lavorando in prima linea per il nostro bene: medici, infermieri, forze dell’ordine, volontari, e così via. La gente canta o suona, c’è persino chi balla per strappare un sorriso ai vicini di casa. Ognuno fa quel che può per dare una mano. È veramente emozionante. Ci sono anche i momenti bui, certo, ma quei pochi attimi di spensieratezza permettono di pensare ad altro. La preoccupazione è tanta; paura e speranza si intrecciano. I media cercano di fare del loro meglio: c’è un po’ l’impressione che non vogliano raccontarla tutta per non creare ulteriore panico fra la popolazione. Non voglio però addentrarmi in questo discorso, che potrebbe avere degli addentellati anche con la politica. È il momento di aiutare e di restare uniti per lottare contro questo nemico. Più avanti, ad emergenza terminata, si tireranno le somme e si capirà se si poteva fare meglio e dove si è sbagliato».

‘Juntos venceremos’, uniti vinceremo. Sia in Spagna, sia in Svizzera, sia nel resto del mondo.

