La Lingera scende dal carro e si smarca dai «cugini» ticinesi. Il carnevale di Roveredo deciderà autonomamente se organizzare o meno l’edizione 2021 e, in caso di risposta affermativa, in che forma e con quali modalità nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità per arginare la diffusione del coronavirus. Lo ha deciso negli scorsi giorni il comitato, come ci ha spiegato ieri il presidente Simone Giudicetti. Il perché è presto detto: pur se le norme di Berna valgono chiaramente per tutti, il Cantone è un altro. E quindi gli organizzatori dell’evento principale della valle devono discuterne con Coira e con la Regione Moesa. Ciò che avverrà nel mese di ottobre, stando a quanto ci risulta, in un incontro a porte chiuse che si terrà nella capitale retica con i preposti uffici.

Le incognite...