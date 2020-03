Dopo lo «stato di necessità» decretato ieri dal Consiglio di Stato ticinese per frenare il proliferare del coronavirus, il Municipio di Bellinzona ha agito di conseguenza. Riunito sempre nella giornata di ieri ha deciso di allestire un Piano pandemico comunale «con lo scopo di affrontare l’emergenza e garantire in particolare i servizi fondamentali per la popolazione», primis il settore anziani, scuole e mense, polizia comunale, pompieri, servizi di nettezza urbana, sportelli di quartiere e sportelli LAPS/AVS, gestione delle prossime elezioni comunali. Un «Team pandemia comunale» interno all’Amministrazione - composto dal segretario comunale, dai responsabili dei settori risorse umane, comunicazione e gestione stabili e dai comandanti di Polizia comunale e Pompieri - garantirà la gestione dell’emergenza e si interfaccerà in modo costante con il Municipio. Le misure organizzative interessano in particolare l’organizzazione dei turni, la ridefinizione di alcune priorità, con la rinuncia di attività che prevedono contatti evitabili tra i collaboratori, il rafforzamento delle misure preventive all’interno degli stabili e in particolare agli sportelli. «Misure - precisa il comunicato della Città - che verranno adattate in base all’evoluzione della situazione e alle decisioni delle autorità superiori».

Occhio anche nel tempo libero

In aggiunta alle usuali raccomandazioni che valgono per tutta la popolazione in relazione alle misure non farmacologiche individuali da adottare per evitare il contagio, il Municipio «richiede ai propri dipendenti di non recarsi nel tempo libero (week-end o vacanze) in zone ritenute potenzialmente pericolose e a notificare tempestivamente al Team pandemia i casi di assenza, considerato che comunque chi presenta sintomi deve assolutamente astenersi dal recarsi sul luogo di lavoro, e l’eventuale presenza di contagio tra i familiari. In ogni caso a chi dovesse rientrare da una zona rischio viene richiesto di mettersi precauzionalmente in autoquarantena per 5 giorni».

Protezione agli sportelli

Sono inoltre introdotte misure protettive agli sportelli (disinfettante per pulire le superfici a rischio, cestini chiusi), separazione dei turni, scaglionamento degli orari d’entrata per evitare assembramenti e riduzione dell’attività all’indispensabile, riduzione al minimo di qualsiasi attività che preveda il contatto ravvicinato con colleghi o utenza. Queste misure valgono a maggior ragione per il personale che non può essere facilmente sostituito. Viene inoltre approntato un piano delle sostituzioni, l’adozione dove possibile e necessario di strumenti che consentano il lavoro da casa e in caso di necessità sarà possibile aumentare le percentuali di lavoro di chi opera a tempo parziale e chiedere la sospensione delle ferie.

Linea email per i dipendenti

È stata attivata una linea e-mail alla quale i dipendenti possono rivolgersi per qualsiasi necessità, richiesta o comunicazione. Per Polizia comunale, Scuole comunali, Corpo dei civici pompieri, Settore anziani, AMB, Clinica dentaria valgono in aggiunta le disposizioni interne in vigore, che includono le rispettive disposizioni settoriali imposte dall’Autorità superiore.

Sport in «quarantena» fino al 29 marzo

Sulla base delle decisioni di ieri del Consiglio di Stato tutte le infrastrutture sportive della Città rimangono chiuse almeno fino al 29 marzo.

Eventi annullati, strutture chiuse

Sempre sulla scorta delle decisioni governative, «tutte le manifestazioni e gli eventi su suolo pubblico sono vietati». In questo senso anche il mercato del sabato mattina viene sospeso per i prossimi tre sabati. Come già avvenuto con il Teatro sociale sono pure state sospese le attività presso i Castelli e il Museo di Villa dei Cedri. Tutte gli eventi organizzati direttamente dalla Città sono stati annullati o posticipati, in particolare: l’inaugurazione delle vie dedicate ad Athos Gallino e Giorgio Orelli (prevista domani, venerdì 13 marzo) e l’inaugurazione del parco giochi Ai Prati Grandi a Gorduno (sabato 14).

Sostegno alle persone in difficoltà

Il Municipio ha deciso di attivarsi anche per sostenere direttamente o tramite enti terzi le persone in difficoltà (anziani soli, malati) che non possono lasciare la propria abitazione. Verrà quindi istituita una «hotline» cui queste persone potranno rivolgersi per informazioni o servizi particolari, come la spesa ma non solo.

