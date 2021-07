La tassa d’iscrizione ai corsi di nuoto della Città è effettivamente aumentata per i bambini di età superiore a 7 anni, ma al contempo diminuita per gli under 7. In questo modo, le tasse sono state allineate per tutte le fasce d’età. Lo indica il Municipio di Bellinzona rispondendo all’interpellanza tramite cui Martina Malacrida Nembrini (Unità di sinistra) e cofirmatari avevano chiesto spiegazioni sui cambiamenti introdotti nell’edizione 2021 dei corsi. Sia gli over 7 che gli under 7 domiciliati nel Comune pagano ora 80 franchi: i primi si sono dunque visti aumentare la tariffa di 30 franchi (precedentemente era a 50), i secondi hanno potuto beneficiare di una riduzione di 40 (dovevano pagare 120 franchi fino al 2019, mentre l’anno scorso le lezioni non si sono tenute causa pandemia). La riduzione per i bambini più piccoli è stata pensata proprio perché essi costituiscono la maggioranza degli iscritti (il 70%); dopodiché l’aumento per i più grandi è stato deciso per una questione di uniformità, come abbiamo visto. Quello di 80 franchi (che sale a 100 per i non domiciliati nel Comune), sottolinea l’Esecutivo, rimane un costo basso se paragonato a quelli previsto da altre realtà svizzere e ticinesi, ad esempio con Lugano e Mendrisio che chiedono rispettivamente 100 e 125 franchi. Per il resto, si sottolinea che i corsi «stanno avendo luogo con la piena soddisfazione di tutti», e che non sono previsti ulteriori rincari in futuro. «La celerità con la quale si sono esaurite le iscrizioni e la mancanza di reclami da parte di famiglie portano a pensare che la formula sia corretta», evidenzia la Città.