I corsi di nuoto iniziati lunedì al bagno pubblico di Bellinzona finiscono al centro di un’interpellanza interpartitica (prima firmataria la socialista Martina Malacrida Nembrini). Nove consiglieri comunali dell’Unità di sinistra, dei Verdi e del Partito liberale radicale chiedono al Municipio cittadino per quale motivo «nonostante i recenti adeguamenti dei salari dei monitori e la richiesta (...) di sopperire alla carenza di volontari in tempo utile, il numero massimo di iscritti si limita a 400 e nonostante la riduzione di posti disponibili l’offerta viene comunque estesa ai non domiciliati».

Si domanda, inoltre, se corrisponde al vero che i «compensi ai monitori venivano precedentemente pagati dalla Città ed ora questo costo ricade su Turrita nuoto. Se sì, per quale ragione? Per garantire una maggiore offerta e qualità dei corsi, il sovrappiù economico potrebbe essere pagato dalla Città?». Gli interpellanti vogliono inoltre sapere perché la tassa d’iscrizione è passata da 50 a 80 franchi per partecipante e se l’Esecutivo della capitale «ritiene che la popolazione sia stata adeguatamente informata riguardo alle modifiche apportate al concetto dei corsi di nuoto» a seguito dell’emergenza sanitaria.

Martina Malacrida Nembrini e colleghi domandano infine al Municipio se in futuro è da prevedere «un ulteriore rincaro dei costi legati ai corsi». In questo senso si chiede se il consesso è dell’avviso che sia possibile «prendere in considerazione una riduzione delle tasse di iscrizione e una maggior offerta di ore di lezione per i corsi che si terranno durante l’estate 2022».

