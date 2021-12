Domenica scorsa era la Giornata mondiale del volontariato. Per ringraziare le persone che si impegnano in questo «settore», il Municipio di Bellinzona aveva organizzato nel 2019 una serata a loro dedicata. «Poi, nonostante il grande contributo svolto da tante volontarie e tanti volontari durante la pandemia, nulla è più stato fatto», sottolinea Giulia Petralli per i Verdi. Tramite un’interpellanza chiede quindi al Municipio «cosa ha fatto nel 2020 per aiutare le associazioni e i/le volontari/e della regione in sostituzione della serata di ringraziamento del 5 dicembre», come valuta l’idea di proporre una volta all’anno uno speed-dating per le volontarie e i volontari, e cosa fa annualmente per supportare le associazioni no profit.