«Si sa poco, forse nulla, di un ambito che dovrebbe contribuire in maniera importante al benessere dei tredici quartieri e indirettamente di tutti i cittadini che li popolano. Non si conoscono neppure risultati concreti e tangibili di azioni mirate portate a termine». Con queste parole il gruppo Lega-UDC mette sotto la lente l’ufficio dell’Amministrazione comunale di Bellinzona che si occupa del promovimento economico. Sostenendo che alcuni progetti, anche interessanti «e di un certo costo», sarebbero stati messi in stand-by a causa della pandemia «forse in modo troppo rapido», e rimarcando che «la pandemia non può essere sempre la scusa per giustificare insuccessi o palesi differenze tra il risultato atteso e quello ottenuto», tramite un’interpellanza la destra pone quindi alcune domande al Municipio, tra cui l’organizzazione, gli obiettivi, i costi, i mandati esterni e l’indotto generato dal citato ufficio.