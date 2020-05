Per decenni ha lavorato nella Polizia scientifica ticinese, che all’epoca si chiamava Servizio investigazioni e ricerche. In qualità di sostituto capo dello stesso «SIR», sulle scene del crimine o di incidenti immortalava la situazione tramite fotografie e disegni. Oggi Remo Polito, 83 anni, è un pensionato particolarmente attivo. E come molti ha dovuto e voluto reinventarsi durante la pandemia e il conseguente isolamento. Un po’ per passare il tempo, un po’ per omaggiare chi in questa emergenza si è particolarmente speso, un po’ per rinverdire una vecchia passione – quella del disegno, appunto – si è messo all’opera nella sua abitazione di Pianezzo. E sta realizzando un «trittico» del coronavirus con la tecnica dell’acrilico, in bianco e nero. Per la verità il primo disegno è dedicato al «pre», a quella normalità frenetica che contraddistingueva le nostre vite prima dell’emergenza dettata dal virus. Vi sono raffigurate appunto persone immerse nella loro vita quotidiana, una accanto all’altra. Poi si passa all’epidemia: il secondo disegno, anche questo ricco di dettagli, è suddiviso in due parti: sulla sinistra quelli che Remo Polito definisce «i nonni balconari», confinati in casa e costretti appunto a salutare i propri adorati nipoti dal balcone per mantenere le cosiddette «distanze sociali». Nella parte destra ecco alcune famiglie nella nuova quotidianità casalinga: il telelavoro, la preparazione di pasti tutti insieme, i giochi dei bambini, l’informazione in TV. Il trittico si conclude con la terza opera, a cui Remo Polito sta lavorando in questi giorni e conta di concludere e breve. Vuole essere un ringraziamento a tutti colori che hanno dato il cuore in questo periodo di crisi, lavorando per gli altri: il personale sanitario, le autorità, la polizia, i volontari... Vi si scorge, immancabile, un momento entrato di forza nella nostra quotidianità, quello delle conferenze stampa in diretta televisiva, da Berna e da Bellinzona, tramite cui da settimane veniamo aggiornati sull’andamento del contagio, le misure adottate per contenerlo, gli effetti sulla realtà socio-economica e le misure per mitigarli, quegli effetti. Il motto, che è anche il concetto centrale del terzo disegno e il suo titolo: «Uno per tutti, tutti per uno». Un messaggio di solidarietà.