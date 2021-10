«Il Municipio ha manifestato al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) contrarietà alla decisione». Così ha risposto l’Esecutivo di Bellinzona all’interpellanza del Movimento per il socialismo che chiedeva lumi sulla scelta cantonale di non più garantire il trasporto degli allievi della zona a valle di Galbisio in conseguenza del fatto che la capienza del bus sarebbe stata ridotta con l’attribuzione di un nuovo appalto a seguito di concorso pubblico. La comunicazione era giunta poco prima dell’inizio del corrente anno scolastico tramite la direzione della Scuola media 2. Numerose le reclamazioni dei genitori.

«Il percorso che gli allievi si troverebbero a dover percorrere è pensato per lo svago limitatamente ad alcuni periodi dell’anno e presenta quindi delle criticità non essendo completamente illuminato, così come non è mai stato sinora previsto lo sgombero della neve durante il periodo invernale», ha osservato, auspicando che il DECS faccia marcia indietro. Peraltro il Municipio, in una recente lettera al Cantone, ha annunciato che «non è intenzione del Comune assumersi oneri in tal senso», qualora la decisione venisse confermata.