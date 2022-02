La Sezione Bellinzona e valli del Club alpino svizzero (CAS), in collaborazione con il progetto «Montagne sicure» del Dipartimento delle istituzioni, propone una giornata di informazione sulla sicurezza invernale in montagna alla capanna Piansecco. L’appuntamento è per sabato 5 febbraio, dalle 10 alle 15, e si rivolge agli amanti della montagna in inverno, sia per chi pratica lo sciescursionismo sia per chi approfitta dell’ambiente imbiancato con le ciaspole.