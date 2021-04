Da Bellinzonese e Alto Ticino alla regione di Bellinzona e valli. Ma non a tutti piace. La nuova denominazione della destinazione turistica della nostra regione, abbinata ad una veste grafica più moderna, ha fatto storcere il naso al presidente del Consiglio comunale di Biasca Franco Sprugasci. Il quale ha inoltrato un’interrogazione al Municipio attraverso la quale pone una serie di domande, alcune anche «goliardiche». In pratica si chiede all’Esecutivo come valuta la nuova denominazione ed il nuovo logo e qual è stato l’iter che ha portato alla decisione dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino.