La porta d’ingresso al paese di Arbedo è pronta a cambiare abito per indossarne uno più moderno ed accattivante, al passo con le esigenze della popolazione. La zona di Molinazzo (per chi arriva da Bellinzona, per intenderci) riacquisterà quel decoro un po’ perso negli ultimi decenni, sebbene nel suo «cuore» abbia pur sempre la chiesa di San Giuseppe, edificio realizzato alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso e catalogato come bene protetto. Contro il progetto stradale di sistemazione - come ci ha confermato la Cancelleria comunale - non sono state presentate opposizioni entro il termine di pubblicazione scaduto nelle scorse settimane. Vi è solamente una questione, legata ad aspetti di viabilità, che si spera di risolvere al più presto.