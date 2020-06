«Ci risulta che in alcuni Municipi dei Comuni poi sono confluiti nella Nuova Bellinzona, come anche in quello della Nuova Città stessa, c’era rispettivamente c’è ancora la prassi di ridurre i preventivi dei progetti poi presentati ai Consigli comunali, forse per farli approvare più facilmente. Se questo fosse vero, si spiegherebbero almeno in parte i sorpassi di spesa che stanno facendo discutere i Bellinzonesi». A scriverlo in un’interpellanza su uno dei temi caldi della politica della capitale, quello appunto dei sorpassi di spesa in tre opere pubbliche per complessivi 5 milioni di franchi, è il consigliere comunale ecologista Marco Noi. Il quale chiede al Municipio cittadino: «Indipendentemente dai sorpassi generati rispetto ai crediti stanziati, come è stata gestita la fase di raccolta e selezione dei preventivi per preparare la richiesta di credito e la fase esecutiva da parte dei vecchi Municipi per i progetti di Pianezzo, Giubiasco e del nuovo Municipio per il progetto Stadio?». In questo senso vuole sapere anche: «Se i Consigli comunali avessero votato i preventivi allestiti inizialmente dagli architetti, di quanto sarebbe sforato il costo finale delle opere?». Tra gli altri quesiti figura poi il seguente: «Per le opere non ancora in cantiere – edili o di genio civile – per le quali i crediti sono già stati votati dai precedenti Consigli comunali, non ritiene il Municipio di dover a questo punto verificare se ci sono discrepanze sostanziali tra i preventivi proposti dai progettisti e i crediti votati?».